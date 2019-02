Pflege in Itzehoe : Verantwortlich für 120 Bewohner

Pflegefachkraft Kathleen Baier leitet die Nachtschicht im Cläre-Schmidt-Seniorencentrum.

von Yannick Kitzinger

03. Februar 2019, 16:54 Uhr

Es ist 21 Uhr abends. Im ersten Stock des Senioren-Centrums ist es ruhig geworden. Die meisten Bewohner sind nun bereits auf ihren Zimmern. Nur zwei ältere Frauen sind noch auf den Beinen und spielen Kniffel. Das dumpfe Geräusch des klackernden Würfelbechers ist das einzige, was nun noch zu hören ist im großen Saal der Station. Die meisten Tische dort sind bereits für das morgendliche Frühstück gedeckt. „Das ist nicht immer so“, sagt Pflegefachkraft Kathleen Baier. Von ihrem Platz aus blickt sie durch eine große Scheibe auf den Saal. „Manchmal sitzen die Bewohner auch länger hier, gucken zusammen Fernsehen oder unterhalten sich.“ Insgesamt wacht sie nachts gemeinsam mit zwei Kollegen über 120 Bewohner – 40 pro Station.



Funktelefon als ständiger Begleiter





Seit 2008 arbeitet Kathleen Baier in der Pflege, seit drei Jahren im CSSC – hauptsächlich in der Nachtschicht. Das bedeutet von 20 Uhr abends bis 6.15 Uhr morgens.

Die Schicht beginnt mit der Übergabe. „Die Kollegen aus der Tagschicht berichten dann zum Beispiel, welchen Bewohnern es gut geht und welchen nicht so“, erklärt Baier. „Wir haben auch viele Demente und Unruhige. Da ist es ganz hilfreich zu wissen, was am Tag passiert ist.“ Denn nicht selten verlieren Demenzkranke das Zeitgefühl, sind nachts aktiv und tagsüber erschöpft.

Ständig bei sich trägt sie ihr Funktelefon. Wenn Bewohner Hilfe oder etwas anderes brauchen, drücken sie einen Knopf, den sie entweder in ihrem Zimmer haben oder am Handgelenk tragen, und das Telefon piep und zeigt an, aus welchem Zimmer geläutet wurde. Was sie am anderen Ende erwartet, das wissen die Pfleger nie. „Es gibt Bewohner, die klingeln häufig“, so Baier. „Andere hingegen fast nie. Und wenn doch mal, dann geht man schon etwas zügiger.“

Drei Kontrollgänge muss Baier pro Nacht machen und dabei in jedes Zimmer sehen. „Ich mache allerdings lieber fünf“, verrät sie. „Einfach, weil ich will, dass es allen gut geht.“



Kontrollgänge und Dokumentation





In den meisten Zimmern trifft sie dann auf schlafende Bewohner. „Manche gehen bereits um 19 Uhr ins Bett“, sagt sie. Einer der immer erst spät zur Ruhe kommt, ist Hans-Günther Thies. „Meist schlafe ich erst nach Mitternacht“, erklärt der 85-Jährige. Bei ihm kann eine Kontrolle auch schon mal etwas länger dauern. Gerne unterhält er sich auch nachts mit den Pflegern, spricht über dies und jenes. „Ich wohne seit 2014 hier und bin wirklich sehr zufrieden“, sagt er.

Oft fehle allerdings die Zeit, für längere Gespräche mit den Bewohnern, so Baier. Kontrollgänge, Klingeln und zwischendurch immer Dokumentation. „Alles muss protokolliert werden – für die Kollegen der Tagschicht.“ Und das nimmt viel Zeit in Anspruch. Ein, zwei Mitarbeiter mehr wären nicht schlecht. Aber der Pflegenotstand macht auch vor Itzehoe nicht halt.

„Wer hier in der Nachtschicht arbeitet, arbeitet meist vier Nächte am Stück. Danach hat er ein paar Tage frei“, erklärt Baier. Damit komme sie sehr gut klar. Wenn ihre Schicht am Morgen zu Ende geht, beginnt für sie gewissermaßen der Alltag. Ihre Kinder müssen in die Kita und in die Schule. Erst dann gibt es ein paar Stunden Schlaf.