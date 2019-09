„Nordseesturm“ veröffentlicht : Vater, Vollzeitjob und Autor: Hauke Burmann aus Horst schreibt Krimi

„Nordseesturm“ heißt der zweite Küsten-Krimi von Hauke Burmann, der ab dem 19. September in den Buchläden steht.

von Anna Krohn

18. September 2019, 14:39 Uhr

Horst | Wann und wo schreibt ein Vater zweier Kinder einen Krimi, vor allem, wenn er voll berufstätig ist? Hauke Burmann aus Horst hat die Lösung gefunden, um seiner großen Leidenschaft nachzugehen: Er schreibt im Zug, während der Bahnfahrt zu seiner Arbeit in Hamburg. Seit 20 Jahren schon pendelt er in die Hansestadt – kurzzeitig von Uetersen, wo er aufwuchs, dann von Elmshorn, wohin er 1999 zog. Seit 2013 lebt er mit Ehefrau Jessica in Horst, inzwischen mit Tochter Annie (3) und Sohn Jesper (1).

In der Bahn füllt er Seite für Seite

Burmann war viele Jahre lang freier Mitarbeiter bei einer Lokalzeitung, studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Hamburg und machte eine Redakteurs-Ausbildung, arbeitet heute bei der Berufsgenossenschaft Hamburg als Medienentwickler. Und auf dem Weg dorthin widmet der 43-Jährige sich dem Schreiben. „Für den ersten Krimi habe ich mir dafür anfangs von einem Freund ein kleines Netbook geliehen“, erinnert sich Burmann, der seit jeher extremer Krimi-Fan ist. Er schwärmt:

Ich habe als Kind schon immer gern Derrick, Der Alte und Aktenzeichen XY... ungelöst geguckt. Hauke Burmann, Krimi-Autor aus Horst

Wie viele Krimis er selbst schon verschlungen hat, kann er gar nicht genau sagen. Jetzt ist er selbst Krimi-Autor, „ein semiprofessionelles Hobby“, wie er sagt.

Hauke Burmann liest am Mi., 2.10., 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei St. Peter-Ording, am So., 20.10., 10 Uhr, im Kulturforum Moorrege, am Do., 24.10., 20 Uhr, in der Scheller Boyens Buchhandlung in Heide, und am Fr., 8.11., im CCE in Elmshorn.

Mit „Tief in der Nordsee“ fing 2011 alles an. „Ich habe in der Bahn morgens und abends ungefähr eine halbe Seite geschafft“, so Burmann. „Das ergibt dann ungefähr in einem Jahr ein Buch“ – jedenfalls für das Schreiben an sich, denn sehr viel Arbeit stehe danach noch an, betont er. 2015 kam sein erster Krimi heraus, für den er schnell einen Verlag gefunden hatte. „,Tief in der Nordsee’ hat sich gut verkauft, damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil ich in der Krimi-Szene ja ein Unbekannter war.“

Schauplätze an der Nordsee

Burmanns Morde ereignen sich an der Nordsee. In seinem ersten Werk entdecken Arbeiter einer Bohrinsel vor der Dithmarscher Küste eine Leiche. „Ich liebe einfach die Nordsee. Und durch viele Urlaube und Ausflüge kenne ich mich dort gut aus – eine gute Recherche ist wichtig. Wenn du schreibst, 100 Meter hinter der Kurve steht ein Kirchturm, dann darf er nicht 200 Meter weiter weg stehen.“ Zwei Kommissare von der Kripo Heide und ein Wasserschutzpolizist aus Büsum – Ehlers, Nolde und Carstens – ermitteln, und letztlich müssen sogar vier Morde aufgeklärt werden.

In "Nordseesturm" mischt eine Kommissarin der Kripo Itzehoe mit

Bei „Nordseesturm“, der heute erscheint, mischt auch eine Kommissarin mit: Tamara Jürgens, die „Überfliegerin“ von der Kripo Itzehoe. Sie unterstützt wegen einer Krankheitswelle die Kollegen in Heide in einem mysteriösen Fall: Im St.-Georg-Brunnen auf dem Heider Marktplatz wird eine erstochene Frau gefunden. An ihr klebt Drachenblut, das Sekret des Drachenbaums, der in der Amazonasgegend wächst. Ermittelt wird fortan rund um ein tödliches Beziehungsdrama, das unter anderem nach Föhr führt. In einem zweiten Handlungsstrang, für den Burmann auch in der Historie recherchierte, geht es um einen uralten Mordfall in Dänemark, der bis in die NS-Zeit zurückführt. Burmann verrät:

Am Ende habe ich dieses Mal besonders rumgefeilt. Es sollte etwas sein, das die Leute nicht schon 1000 Mal gelesen haben. Hauke Burmann, Vater zweier Kinder

„Blutig, aber nicht blutrünstig“ seien seine Krimis. Kurz nachdem im November 2015 seine Tochter geboren wurde, schrieb er die erste Seite von „Nordseesturm“. Er ist Familienvater mit großer kriminalistischer Leidenschaft, widmet das Buch seinen Liebsten. Und in einigen Monaten, wenn seine Lesungen vorbei sind, so denkt er, wird er wieder anfangen, im Zug zu schreiben...



„Nordseesturm“, Emons Verlag, 318 Seiten, 11,90 Euro, ISBN: 978-3-74080-614-9; weitere Infos zu Hauke Burmann und Genaueres zu seinen Lesungen auf www.hauke-burmann.de.