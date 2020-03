Mehr als 12.000 Abonnenten : Varuna Singh aus Hohenaspe kocht auf Youtube Indisch

Der deutschen Küche fehlt die Würze, sagt Varuna Singh und empfiehlt Rezepte aus ihrer Heimat.

26. März 2020, 15:45 Uhr

Hohenaspe | Authentische Menüs mit exotischen Gewürzen wie Nelken, Zimt, Loberblätter, Kardamom und die Gewürzmischung Garam Masala – das bietet die Neu-Hohenasperin Varuna Singh in ihrer „Desi Küche“. Ihre Rezepte verbreitet die 30-Jährige über einen Youtube-Kanal – und das sehr erfolgreich. Mittlerweile hat sie 12.200 Abonnenten, die unter verschiedenen Rezept-Videos wählen können.

Seit neun Jahren in Deutschland

Die studierte Softwareentwicklerin lebt mit ihrem Ehemann Chetan, einem Ingenieur, seit neun Jahren in Deutschland. Als ihrem Ehemann eine Stelle in Ilmenau und später an der Uni in Bayreuth angeboten wurde, war für Varuna Singh klar, dass sie ihn begleiten werde.

ZITAT: Dass wir so lange in Deutschland bleiben würden, habe ich damals nicht geahnt. Varuna Singh, Hobbyköchin

Die Firma Vishay bot dem Entwickler 2018 eine Stelle in Itzehoe an, und so kam das Ehepaar mit seinen zwei Kindern (3 und 5 Jahre) nach Norddeutschland. In ihrem Haus in Hohenaspe wohnen sie seit Oktober 2019.

Einzig Currywurst habe Pep

In der Elternzeit hatte Varuna Singh die Idee, ihre Kultur mit der indischen Küche vorzustellen. Mit den deutschen Gerichten haben die Singhs nach wie vor ihre Probleme. Vieles sei so ungewürzt. „Als einziges deutsches Gericht ist die Currywurst genießbar“, so die Youtuberin, denn da wäre immerhin Schärfe zu schmecken. Allerdings ernährt sich die gesamte Familie – wie viele Inder – fast ausschließlich vegetarisch.

Kochvideos seit 2015

Das Kochen hat die junge Inderin von ihrer Mutter gelernt, aber erst in Deutschland bemerkte sie, wie wichtig ihr die Kultur ist. So begann sie 2015, Rezepte aus der Heimat zuzubereiten, auf Video aufzuzeichnen und bei Youtube hochzuladen.

Inzwischen sind es 78 Kochvideos geworden, die sie allein filmt, schneidet und vertont. Es entstanden professionelle Videos, die unter Desi-Küche veröffentlicht wurden. Desi steht im Hindi für traditionell.

Vielfalt der indischen Küche

„Die indische Küche ist sehr vielseitig, jede Region hat ihren einzigartigen Kochstil. Die Vielfalt der indischen Küche spiegelt die Kulturgeschichte und Traditionen – genau das macht die indische Küche so aufregend“, sagt die 30-Jährige.

Die Zeit für ihr Hobby ist allerdings knapp, denn die Hobbyköchin arbeitet inzwischen bei einer Versicherung als Sofwareentwicklerin, und auch die die Kinder müssen betreut werden.