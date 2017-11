Hohenlockstedt : Vandalismus in der Kita am Lazarettweg

vergrößern 1 von 1 Foto: Kristina Mehlert 1 von 1

von Kristina Mehlert

erstellt am 16.Nov.2017

Hohenlockstedt | Aufgerissene Schubladen und Schränke und jede Menge Löschpulver - in der Nacht zu Donnerstag ist die evangelische Kindertagesstätte am Lazarettweg das Ziel von Vandalismus geworden. „Wir sind fassungslos“, sagt Kita-Leiterin Dagmar Klusmann und spricht von blinder Zerstörung.

Sie war es, die den Einbruch am Donnerstag um 6.15 Uhr bemerkte. „Zunächst habe ich nur gesehen, dass im Kindergarten Licht brennt“, sagt Klusmann. „Da habe ich mir dann noch gar nix gedacht. Manchmal vergessen auch die Reinigungskräfte, das Licht auszuschalten.“ Erst als die Kita-Leiterin auch Licht im Mitarbeiterraum und die beschlagenen Scheiben bemerkte, wurde ihr klar, dass irgendetwas nicht stimmen würde.

Ohne genauer nachzusehen alarmierte die Kita-Leiterin die Polizei. Die Kellertür war aufgebrochen - der erste Eindruck damit schnell bestätigt. Allerdings hatten die unbekannten Täter es nicht dabei belassen, einfach nur in die Kita einzusteigen, sie nahmen auch den Feuerlöscher und versprühten das feine Pulver großflächig über den Flur und in die Gruppenräume. Die fingerdicke Schicht Löschpulver hatte Schubladen, Regale, Wandbilder, Spielzeug und sogar die auf dem Flur hängenden Kleidungsstücke und Schuhe der Kinder überzogen. „Der feine Staub hat sich in jeder noch so kleinsten Ritze abgesetzt“, sagt Klusmann, die dann auch noch ihr Büro und den Mitarbeiterraum völlig verwüstet vorfand.

„Alles wurde völlig sinnlos aus den Regalen, Schubladen und Schränken gerissen und auf dem Boden verteilt. Das ist doch purer Vandalismus“, sagt Klusmann und vermutet, dass die Täter vergeblich nach Bargeld gesucht haben. Gestohlen wurde bei der Verwüstungsaktion nach derzeitigem Stand nichts. Nicht einmal der PC, der Drucker oder das Faxgerät haben die Einbrecher interessiert.

„Die Betreuung für unsere Jungen und Mädchen fällt auch am Freitag noch aus“, bedauert Klusmann und lobt das soziale Netzwerk „Facebook“. „Lediglich zehn Eltern kamen mit ihren Kindern - alle anderen waren bereits über Facebook über den Vandalismus informiert“.

Nachdem die Polizei und die Spurensicherung ihre Arbeit erledigt hatten, rückte eine Reinigungsfirma an, so dass ab Montag der Kita-Betrieb wieder eine Arbeit aufnehmen kann.

