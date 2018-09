Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Itzehoe : Ursache für Gasaustritt bleibt unklar

Bezirksschornsteinfeger schließt aus, dass eine defekte Therme das gefährliche Gas produziert hat.

von Delf Gravert

26. September 2018, 13:08 Uhr

Die Ursache für das Auftreten des gefährlichen Gases Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus in Wellenkamp in der Nacht zu Montag (wir berichteten) wird vermutlich unklar bleiben.

Zunächst hatte es geheißen, eine defekte Gastherme könne das Gas freigesetzt haben. Dies schließt der zuständige Bezirksschornsteinfeger Thorsten Peters nach Untersuchungen vor Ort aber aus. Zwar habe die Anlage ein defektes Gebläse gehabt, das Gerät habe sich aber automatisch abgeschaltet. Wäre Gas entstanden, wäre es zudem nach draußen abgezogen, erklärt Peters.

Eine andere mögliche Ursache habe er nicht identifizieren können, so der Schornsteinfeger. Er habe vorsorglich den Hauseigentümer gebeten, alle Bewohner über die Gefahr der Entwicklung von Kohlenmonoxid beim Betrieb offener Feuerstellen im Gebäude aufzuklären.

Die Polizei hat vor Ort keine Hinweise auf ein schuldhaftes Verursachen des Gasaustritt gefunden, teilte Sprecherin Merle Neufeld auf Anfrage mit. Weitere Ansätze für Ermittlungen gebe es nicht.