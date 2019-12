Kellinghusen : Unterwegs für die Schönheit

Kellinghusener Verein besteht seit 50 Jahren – bei Gründung lag der Fokus auf der Vermietung.

26. Dezember 2019, 13:23 Uhr

KELLINGHUSEN | Für das kleine Plus an Stadt-Verschönerung ist der Kellinghusener Bürger- und Verschönerungsverein (KBV) verantwortlich. Mit sicherer Hand setzen die KBV-Damen rund ums Jahr geschmackvolle Highlights im öffentlichen Raum. Bürger freuen über den Anblick hübsch bestückter Blumenampeln in der Fußgängerzone und Pflanzgefäße an der Straße an der Stör. Besucher werden an den Ortseingängen mit freundlicher Geste willkommen geheißen. Auf den dortigen Verkehrsinseln verweisen bemalte Töpfe auf die Fayencetradition Kellinghusens.

Neben den Jahreszeitlichen Verschönerungen führt der KBV beim jährlichen Großereignis Geranienmarkt Regie. Besonders beliebt ist das stilvoll eingerichtete Landcafé, welches von zahlreichen ehrenamtlichen Tortenbäckerinnen beliefert wird. „Wir freuen uns, dort regelmäßig viele Kellinghusener begrüßen zu dürfen“, sagt die Vorsitzende Birgit Saß.

Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung blickte der Verein mit einigem Stolz auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. „Gegründet wurde er 1969 als Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein“, erklärt Saß. Damals habe der Fokus auf Vermietung gelegen. Was heute professionell von der Stadt betrieben wird, hatte sich seinerzeit der Verein auf die Fahnen geschrieben. Der Tourismus in der Störstadt sollte ankurbelt werden, dafür knüpften die damaligen Akteure ein Netz von privaten Vermietern. Dass parallel dazu die Stadtverschönerung auf den Agenda kam, war Neumitglied Ingeburg Hofer zu verdanken. Die spätere Ehrenvorsitzende motivierte die Störstädter, ihre Straßen durch Blumenschmuck attraktiver zu gestalten. „Auch wir legen unser Hauptaugenmerk auf die Stadtverschönerung“, unterstreicht Saß. Durch vielerlei Akzente sei es gelungen, die Lebensqualität in der Störstadt zu erhöhen. Wirkung über die Kommune hinaus zeigte etwa die Idee der floral bemalten Pflanztöpfe. Mit der Aktion holte der KBV die Fayencetradition aus dem Museum ins öffentliche Bewusstsein. Die Töpfe wurden zu einem Identität stiftenden Markenzeichen – und zu einem Verkaufsschlager. Bürger bestellten sie für Haus und Garten, sogar auf Helgoland sind Pötte made in Kellinghusen anzutreffen. „Da sind wir bei Windstärke neun hingeschippert“, berichtet Saß von einer turbulenten Nordseefahrt.

Eingespielt hat sich zudem die Unterstützung des Keramik Centrum Kellinghusen (KCK) beim Töpfermarkt. Dort übernimmt der Verein Ausrichtung des Töpferfrühstücks und des abendlichen Essens. „Früher haben wir außerdem zum Weihnachtsmarkt ein Café im Bürgerhaus betrieben und beim Weinfest mitgemacht“, sagt Saß. Dies sei aber nicht mehr zu schaffen. Die derzeitigen Aufgaben – hinter denen sich auch gerüttelt Maß an Bürokratie verbirgt – bewältige Verein mit jedoch viel Freude und großen Engagement. Mehr helfende Hände und ideenstarke Köpfe zur Verstärkung des KBV-Teams seien stets willkommen, so Sass. Dank sagte sie Reinhold Lange und Karl-Heinz Stürck für ihren nimmermüden Einsatz mit der Gießkanne. In diesem Punkt würde der KBV sich über kommunale Unterstützung freuen, zumal die Kosten rund um die Blumenpflege die Vereinskasse merklich belasteten.

Mit einem weiteren Dankeschön wandte Saß sich an ihre langjährige Co-Vorsitzende Margarethe Mehrens-Alfer. „Seit 2006 haben wir vertrauensvoll zusammen gearbeitet.“ Erhalten bleibt Mehrens-Alfer dem KBV als Kassenprüferin. Neue zweite Vorsitzende ist Stefanie Gatke.



>Kontakt: www.kellinghusenerbuergerundverschoenerungsverein.de., kbv-kellinghusen@web.de.