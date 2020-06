Spende aus Itzehoe : Unterstützung von Prokon für Wildpark Eekholt

Die Energiegenossenschaft hat für neue Kunden und Gesellschafter Geld gesammelt.

von Andreas Olbertz

18. Juni 2020, 16:25 Uhr

Itzehoe/Großenaspe | Die Schließungen von Freizeiteinrichtungen wegen Corona traf Wildparks wie den in Eekholt hart. Unterstützung kam nun von der Itzehoer Energiegenossenschaft Prokon. Man sehe in den Wildparks wichtige regionale und ökologische Einrichtungen, heißt es von Prokon. Deshalb sei zu einer Spendenaktion zugunsten von drei Wildparks in der Nähe der Prokon-Standorte Itzehoe, Potsdam und Mainz, aufgerufen worden.

Für jeden neuen Ökostromkunden und jedes neues Genossenschaftsmitglied im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai sammelte Prokon 15 Euro in einem Spendentopf. Der Betrag wurde auf eine Summe von 7500 Euro aufgerundet, so dass der Wildpark Eekholt, der Wildpark Johannismühle (Brandenburg) und der Hochwildschutzpark Hunsrück (Rheinland-Pfalz) sich jeweils über eine Spende von 2500 Euro freuen können.

„In diesen Einrichtungen wird täglich vielen Menschen beigebracht, warum es so wichtig ist, Umwelt und Klima zu schützen“ erklärte Ulf Güstrau aus dem Strom-Marketing von Prokon bei der Übergabe im Wildpark Eekholt. Gemeinsam mit Unternehmenssprecher Tim Hinz überbrachten sie Geschäftsführer Wolf-Gunthram Freiherr von Schenck eine Spendenurkunde.

„Wir freuen uns sehr über diese Spende, weil sie auch zeigt, wie sehr unsere Arbeit geschätzt wird.“ In den Wochen der Schließung erfuhr der gerade bei Familien mit Kleinkindern sehr beliebte Park eine große Welle der Sympathie und Unterstützung. „Kinder riefen bei uns an und wollten uns bei der Fütterung der Tiere helfen oder sogar ihr Taschengeld spenden“ berichtet von Schenck. Mit der Spende soll die im Moment ruhende Bildungsarbeit für die Zeit nach Corona ausgebaut werden. „Wir haben mit den Wildparks viele Gemeinsamkeiten in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ökologie und freuen wir uns sehr, helfen zu können“ sagte Tim Hinz.