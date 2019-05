Itzehoer Serviceclub Spendet : Unterstützung für Hospiz

1700 Weihnachtskugeln verkaufte Inner Wheel Itzehoe – davon profitiert jetzt auch das stationäre Hospiz in Edendorf.

von nr

27. Mai 2019, 12:59 Uhr

Itzehoe | In der Vorweihnachtszeit haben die Frauen des Serviceclubs Inner Wheel Weihnachtskugeln mit Loszetteln in Itzehoe und Wilster verkauft – „mit großer Unterstützung des hiesigen Einzelhandels“, sagt Präsidentin Beatrice von Rosenberg. Nun wurde die Hälfte des Erlöses an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) übergeben. Die 3560 Euro sollen für den Bau des geplanten stationären Hospizes in Edendorf verwendet werden.

„Uns ist es ein großes Anliegen, von den Einnahmen aus dem Verkauf soziale Projekte in der Region zu unterstützen“, sagt von Rosenberg. „Die erste Hälfte der Einnahmen haben wir an den heilpädagogischen Kindergarten gespendet, den wir schon seit vielen Jahren unterstützen.“ Das stationäre Hospiz liege Inner Wheel ebenso am Herzen, weil es die einzige Einrichtung dieser Art im Raum Itzehoe sei.

Für das nächste Mal habe sich der Club vorgenommen, die Zahl der zu befüllenden Kugeln von 1700 auf 2000 zu erhöhen..