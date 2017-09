Itzehoer Einkaufszentrum hat neuen Besitzer : Unternehmer aus Berlin kauft Holstein-Center

vergrößern 1 von 1 Foto: Stegemann 1 von 1

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 15.Sep.2017 | 09:16 Uhr

„Das Holstein-Center ist verkauft.“ Am Donnerstagabend in der Ratsversammlung hat Bürgermeister Andreas Koeppen die „wichtige Nachricht für die Stadt“ verkündet. Mittwoch sei der Vertrag beurkundet worden. Käufer ist der Berliner Unternehmer Tim Erhardt. Die Tima Shopping Center GmbH sei gegründet, so Koeppen. Der Kontakt bestehe schon länger, vieles sei besprochen worden, um das HC zu beleben. Koeppen: „Wir werden keinen Leerstand haben, es wird neu weitergehen.“ Details zu den Plänen Erhards, der gemeinsam mit seinem Partner Martin Kraus die Tima-Unternehmensgruppe führt und nach eigenen Angaben bisher „in verschiedenen Sparten der Immobilienwirtschaft“ in Berlin aktiv ist, sollen demnächst bekannt gemacht werden.