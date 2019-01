Berater aus Friedrichskoog : „Unternehmen müssen neue Wege gehen“

Jürgen M. Boedecker glaubt, dass Geld für Arbeitnehmer nicht immer ausschlaggebend ist.

von Tobias Stegemann

14. Januar 2019, 19:00 Uhr

Für den Vorsitzenden des Unternehmensverbands Unterelbe-Westküste steht außer Frage: „Die Arbeitgeber müsse zukünftig kreativ sein“, sagt Lutz Bitomsky. In seinem Unternehmen nehme die Ausbildung einen besonderen Stellenwert ein. Nur leider sind gute Fachkräfte und Auszubildende immer schwieriger zu bekommen. Elf sind es aktuell in Bitomskys Betrieb.

Jürgen M. Boedecker ist Unternehmens- und Kommunikationsberater und unterhält Büros in Hamburg und Friedrichskoog. Auch er glaubt, dass Unternehmen neue Wege gehen müssen, um qualifiziertes Personal zu bekommen und an sich zubinden. Dabei sei die Vergütung nicht zwingend der ausschlaggebende Punkt. „Kandidaten treffen ihre Entscheidung auch unter Berücksichtigung anderer beruflicher, persönlicher und familiärer Aspekte“, so Boedecker. Jedes Unternehmen müsse sich im Wettbewerb individuell positionieren und bisweilen neu erfinden. Auch im ländlichen Raum an der schleswig-holsteinischen Westküste geben es Kandidaten, die bereits dort wohnen, aber zum Arbeiten in die Stadt pendeln. „Ein kürzerer Arbeitsweg bedeutet aber mehr Lebensqualität“, sagt Boedecker. Arbeitnehmer wollen sich im Vorwege ein umfassende Bild von ihrem potenzielle Arbeitgeber machen. „Eine eigene Homepage und soziale Medien bieten eine komfortable und kostengünstige Möglichkeit dazu.“ Auch sind so genannte weiche Faktoren wichtig. Dazu gehören unter anderem Arbeitsklima, Kollegen und Arbeitsplatzgestaltung, gepaart mit einem Gefühl der Arbeitsplatzsicherheit.

Boedecker setzt im ländlichen Raum auf Kooperationen. In Steinburg sind erste Schritte gemacht. „Der Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zugunsten der Arbeitnehmer gedreht. Diese Situation wird sich verschärfen“, glaubt Boedecker.