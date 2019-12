Vier Versorger unter einem Dach : Unternehmen aus Brunsbüttel künftig Mitgesellschafter der Stadtwerke Steinburg GmbH

Am Mittwochabend ist der notarielle Vertrag im Hotel Mercator beurkundet worden.

Itzehoe | Und dann waren sie zu viert. Die Stadtwerke Steinburg GmbH hat einen weiteren Kooperationspartner: Die Stadtwerke Brunsbüttel gehören ab Januar neben den Stadtwerken Itzehoe, Glückstadt und Wilster zu der Gesellschaft. Der notarielle Vertrag ist am Mittwochabend im Hotel Mercator beurkundet worden.

„Neun Jahre befreundet, ein Jahr verlobt“ – so beschreibt der Brunsbütteler Geschäftsführer Andreas Wulff die Vorgeschichte. Denn seit der Gründung des Versorgungsunternehmens in der Kanalstadt vor zehn Jahren leisten die Stadtwerke Steinburg die kaufmännische und technische Betriebsführung vom Bau der Strom- und Gasnetze bis zur Verbrauchsabrechnung. „Nach zehn Jahren in einer Kunden-Lieferanten-Beziehung ist es jetzt an der Zeit, enger zusammenzurücken“, sagt Wulff. Für die Kunden in Brunsbüttel ändere sich nichts.

Vor elf Jahren wurden die Stadtwerke Steinburg gegründt. Der Anlass waren die Netzregulierung und dadurch sinkende Erlöse – der Druck stieg. Itzehoe und Glückstadt machten den Anfang, drei Jahre später kam Wilster hinzu. Das Ziel war, Personal in einem Unternehmen zusammenzuführen, Know-how zu bündeln und die Aufgaben effizienter zu erledigen. Dasselbe gilt auch jetzt: „Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Schritt weitergehen“, betont Torsten Fischer, Geschäftsführer in Glückstadt und bei den Stadtwerken Steinburg.

Die Zusammenarbeit habe sich bewährt, sagt Gregor Gülpen, ebenfalls Geschäftsführer der Stadtwerke Steinburg und zudem in Itzehoe. „Wirtschaftlich, prozessual und strategisch macht es Sinn, dass die vier Stadtwerke zusammenarbeiten.“ Dabei gehe es auch um die Sicherung der rund 200 Arbeitsplätze und die Gewinnung von Fachkräften.

Langfristig sollen die Stadtwerke wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben. Größe sei dafür wichtig, sagt Wulff. „Zu viert können wir besser neue Geschäfte entwickeln, als wenn man das allein macht.“ Denn diese würden benötigt angesichts eines umkämpften Marktes für Strom und Gas. Letztlich gehe es bei den möglichen neuen Feldern immer um Nachhaltigkeit – Wulff wird sich als weiterer Geschäftsführer bei den Stadtwerken Steinburg um die Unternehmensentwicklung kümmern.

Selbstbewusst blicken die Geschäftsführer in den Norden des Landes, wo die Stadtwerke SH, gebildet von den Stadtwerken Schleswig, Rendsburg und Eckernförde, an den Start gehen. Die Akteure der Stadtwerke Steinburg lägen dichter zusammen und seien dezenter aufgetreten, sagt Fischer. „Dafür sind wir seit elf Jahren erfolgreich am Markt. Unser Anspruch ist, Steinburg und Teile von Dithmarschen gut zu versorgen.“