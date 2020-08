Start im September : Unternehmen Angeljoe eröffnet Filiale in Itzehoe

Die Räume des Angler-Treffs am Sandberg werden übernommen.

von Sönke Rother

20. August 2020, 16:47 Uhr

Itzehoe | Die Angler in der Region können aufatmen. Nachdem der Angler-Treff in Itzehoe seine Türen endgültig geschlossen hat, gibt es gute Nachrichten. Die Familie Niese hat einen Nachfolger für das Geschäft gefunden. Das Unternehmen Angeljoe mit Hauptsitz in Berlin, das in Schleswig-Holstein unter anderem Filialen in Flensburg und Kiel unterhält, wird in das Gebäude am Sandberg einziehen. Die Geschäftsführung bestätigte, dass in den nächsten Tagen mit Umbau und Renovierung begonnen werde. Die Eröffnung ist für Mitte/Ende September vorgesehen.