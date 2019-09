Kontrolle in Hohenlockstedt : Unter Drogen Auto gefahren

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch in Hohenlockstedt einen 19-Jährigen aus dem Verkehr gezogen.

11. September 2019, 14:23 Uhr

Hohenlockstedt | In der Nacht zu Mittwoch hat eine Streife die Drogenfahrt eines Mannes in Hohenlockstedt beendet. Zuvor hatten die Beamten den Fahrer eines Opels im Schäferweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten sie Anzeichen fest, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Der 19-Jährige gab an, zuletzt vor drei Wochen Marihuana zu sich genommen zu haben. Ein Drogenvortest verlief positiv, eine Blutprobe wurde angeordnet, der Autofahrer erhielt eine Anzeige. Weiterfahren durfte er anschließend nicht.