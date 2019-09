Klassentreffen in Kellinghusen : „Unser Lehrer bekam einen Schock“

Beim Klassentreffen der ehemaligen Mittelschule Kellinghusen gab es einige Anekdoten – zum Beispiel über verschwundene Schüler.

18. September 2019, 16:21 Uhr

Rosdorf | Verschollene Schüler in einem Umfeld voller Trümmer und ein Seekrieg klingen alles andere als fröhlich. Bei dem Abschlussjahrgang 1953 der Mittelschule Kellinghusen ist dies jedoch mit amüsanten Erinnerungen an Schulausflüge verknüpft, in denen man immer wieder schwelgt. So war es auch jüngst bei dem Jahrgangstreffen im Restaurant Kulinarium im Waidmannsruh in Rosdorf.

Von den insgesamt 51 Schülern, die den Abschluss gemacht hatten, erschien die stolze Zahl von 16 Personen sowie zwei Ehepartner, um das 66-jährige Jubiläum des Schulabgangs zu zelebrieren.

Als Organisator fungierte Günter Wunsch, der mit nun 83 Jahren zu den Jüngsten zählt. Die Nachkriegswirren mit Flucht und Vertreibung hatten für große Altersunterschiede gesorgt.

Danach gefragt, welche Geschichten bei Treffen immer wieder auf den Tisch kommen, plauderte Wunsch aus dem Nähkästchen: „1949 haben wir unseren ersten großen Ausflug nach Lübeck gemacht. Die Innenstadt und besonders die Marienkirche lagen noch in Trümmern. Plötzlich waren zwei Schüler verschwunden, unser Lehrer Egon Buchweitz bekam einen Schock.“

Die Abtrünnigen tauchten zwar bald wieder auf, doch die Konsequenz war, dass die Wandertags-Ziele anschließend nur noch in der Nähe von Kellinghusen lagen. Das sollte Lehrer Buchweitz aber keine Entspannung verschaffen. „Ein Jahr später haben wir einen Ausflug zum Mühlenteich bei Bokel gemacht. Mit den geliehenen Booten haben wir dann einen Seekrieg veranstaltet und die Boote versenkt“, erinnerte sich Wunsch mit einem Schmunzeln.