WEZ Wilster : Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen Opel.

von shz.de

29. Mai 2019, 15:28 Uhr

Wilster | Hinweise auf einen Autofahrer, der am Montagnachmittag zwischen 16.30 und 16.58 Uhr einen Opel Insignia auf dem WEZ-Parkplatz vor der Aldi-Filiale angefahren und beschädigt hat, erhofft sich die Polizei von Zeugen. Statt den Schaden zu melden und über die Versicherung zu regulieren, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Am parkenden Auto entstand am Stoßfänger ein Schaden von rund 500 Euro.



> Hinweise an: 04823/92270