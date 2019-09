Polizei Itzehoe : Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz am Rotenbrook wurde ein Corsa von einem anderen Fahrzeug beschädigt.

09. September 2019, 11:48 Uhr

Itzehoe | Wie die Polizei jetzt meldete, ist es bereits am Freitag auf dem Edeka-Parkplatz am Rotenbrook zu einer Unfallflucht gekommen. Um 10 Uhr hatte ein Opel-Fahrer seinen Wagen unversehrt dort abgestellt. Als er gegen 18.30 Uhr zurückkam, hatte das Auto an der linken Seite Dellen und Kratzer im Lack – offenbar verursacht durch einen anderen Wagen. Farbreste am Corsa legen den Verdacht nahe, dass es sich um ein blaues Fahrzeug handelt.

> Hinweise: 04821/6020.