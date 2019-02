Unfallflucht am frühen Morgen

von nr

11. Februar 2019, 13:35 Uhr

Es passierte gestern früh am Holzkamp: Gegen 7 Uhr wollte eine 22-Jährige mit ihrem Fahrrad den Holzkamp in Höhe der Hausnummer 2a überqueren. Dabei berührte ein aus Richtung Sandberg kommendes Auto das Hinterrad ihres Rades, wodurch die junge Frau auf den Gehweg schleuderte, stürzte und sich verletzte. „Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um das Geschehen, sondern setzte seinen Weg unbeirrt fort“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Ein Rettungswagen brachte die 22-Jährige ins Krankenhaus. Nach ihren Angaben sei der Unfallwagen eher klein und dunkel gewesen, so Neufeld. Möglicherweise war das Licht an dem Auto nicht eingeschaltet.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04821/6020.