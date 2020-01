Aus der Kurve gegen den Baum : Unfallflucht am Dithmarscher Platz in Itzehoe

Ein Niedersachse kommt mit seinem Auto am Dithmarscher Platz ins Schleudern, rammt einen Baum und versucht zu türmen.

Itzehoe | Mit dieser scharfen Kurve hatte er offenbar nicht gerechnet: Ein Autofahrer aus Niedersachsen hat Sonntag um 11 Uhr am Dithmarscher Platz einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr er aus der Bahnhofstraße stadtauswärts, kam in der Kurve ins Schleudern und landete mit seinem Renault Clio am Gitter eines Baumes. Der Fahrer versuchte zu flüchten, doch die Polizei fand sein Auto in der Nähe in der Lindenstraße: Achsenbruch, Totalschaden. Der Schaden am Gitter wird auf 400 Euro beziffert. Die Polizei begab sich auf die Spur des Fahrers, ermittelt wird wegen Unfallflucht.