370 Gäste bei Filmpremiere : Unerwartetes Filmerlebnis

Die Itzehoer Filmemacherin Beata Lehmann präsentiert ihr Werk „Ehrliche Arbeit“ und sorgte damit für Aha-Effekte bei den Zuschauern.

von Ludger Hinz

03. Mai 2018, 10:47 Uhr

Der rote Teppich fehlte, ansonsten herrschte Premieren-Atmosphäre. In der Kartoffelhalle wurde der Film „Ehrliche Arbeit“ der Itzehoer Schauspielerin Beata Lehmann uraufgeführt.

370 gespannte Gäste im ausverkauften Saal bekamen in 80 Minuten etwas anderes, als viele erwartet hatten. Der Film entwickelt eine unerwartete Erzähldynamik, lebt von ruhigen Bildern und entfaltet seine Attraktion eher im Stillen. Handlung besteht oft mehr aus Mimik und Gestik, die sich teilweise in minutenlangem Schweigen auflösen. Das gepflegte Standbild ist die häufigste Kameraeinstellung.

Für die Aha-Effekte sorgen vor allem bekannte Orte in Itzehoe und Umgebung: das Hotel Adler, die Kneipe Panoptikum, die Kirche in Heiligenstedten oder das frühere Prinovis-Gebäude, das zum Krankenhaus mutiert. Der Untertitel „So haben wir Itzehoe noch nie gesehen...“ erhielt so ganz neue Bedeutung.

Nach eher verhaltenen Reaktionen folgte am Ende anhaltender Applaus. Fast alle Schauspieler feierten danach mit dem Publikum. Regisseurin Lehmann war geplättet: „Ich bin völlig durch den Wind.“ Schauspieler Sven Walser („Neues aus Büttenwarder“), der die Hauptperson Volker Krüger darstellt, meinte: „Es ist toll, was sie aus dem Hut gezaubert hat. Das ist wie ein Familienfest“

Die Zuschauer mussten den Film erst wirken lassen, wie auch Stefan und Meike Michaelis aus Lohbarbek. „Wir sind hergekommen, weil eine Freundin mitgespielt hat“, so Meike Michaelis. „Es war eine andere Art von Film als erwartet. Mir hat ein wenig der Text gefehlt“, sagte ihr Mann.

Hin und weg war Christiane Palioudakis aus Itzehoe, die die Putzfrau spielt. „Ich kannte bislang nur meine Szenen, habe den Streifen heute zuerst als Ganzes gesehen.“ Bühnenerfahrung hat sie zum Beispiel aus der Theatergruppe Ottenbüttel, aber die Rolle im Film war „abgefahren und für mich etwas ganz Besonderes“.



>Der Independent-Film soll nun in Programmkinos und auf Festivals gezeigt werden.