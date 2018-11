von Andreas Olbertz

22. November 2018, 14:52 Uhr

Verkehrsschilder sind ja eigentlich nichts anderes als Gesetze für Verkehrsteilnehmer in Bildform. Sollte man jedenfalls meinen. Aber mit der Verbindlichkeit scheint es nicht so weit her zu sein. Okay, vermutlich sind wir alle schon mal etwas schneller gefahren als erlaubt, aber mit welcher Beharrlichkeit die aktuelle Sperrung der Breite Straße für Autos ignoriert wird, wundert vermutlich nicht nur