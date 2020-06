Polizei Itzehoe : Unbekannter stiehlt Jugendlichen Handys an der Großen Tonkuhle

Die Beamten suchen Zeugen nach zwei Taten am Dienstag und Mittwoch.

von Delf Gravert

25. Juni 2020, 18:06 Uhr

Itzehoe | Die Polizei sucht einen etwa 20 Jahre alten Mann, der in Verdacht steht, am Dienstag und Mittwoch zwei Jugendlichen im Bereich der Großen Tonkuhle das Handy gestohlen zu haben.

Am frühen Dienstagabend brachte der mutmaßliche Täter das Smartphone eines 15-jährigen Mädchens an sich. Am Mittwoch war es zwischen 15.30 und 15.45 Uhr das Gerät eines ebenfalls 15 Jahre alten Jungen. In beiden Fällen wird der Mann als etwas 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit normaler Figur beschrieben. Er soll eine auffällige Pigmentstörung im Bereich des Halses und des Gesichts haben. Am Dienstag trug er laut Polizeiangaben eher dunkle, am Mittwoch weiße Kleidung.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Nähere Angaben zum Tathergang wollten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründe nicht machen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



>Hinweise: 04821/6020.