Betrug beim Geldwechseln : Unbekannter erbeutet mehr als 400 Euro in Itzehoer Supermarkt

Kassierer erlebt einen sehr unschönen ersten Arbeitstag.

Avatar_shz von shz.de

11. Januar 2021, 13:17 Uhr

Itzehoe | Am Ende fehlten mehr als 400 Euro in der Kasse: Ein Betrüger hat am Freitag (8. Januar) den Kassierer eines Supermarkts abgelenkt und Geld entwendet.

Gegen 19.45 Uhr bat der Mann an der Kasse darum, ihm zwei 100-Euro-Scheine in 20-Euro-Scheine zu wechseln. Der Mitarbeiter händigte die Scheine aus. „Damit gab sich der Bittsteller jedoch nicht zufrieden und wünschte weiteres Wechseln, bis er schließlich die ursprünglichen Scheine zurückhaben und lediglich eine Schachteln Zigaretten kaufen wollte“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Großer Ärger am ersten Arbeitstag

Dann ging der Unbekannte, das Fehlen des Geldes fiel erst später bei der Abrechnung auf. „Ein nicht schönes Erlebnis des Anzeigenden“, sagte Neufeld – es war sein erster Arbeitstag.

Beschreibung des Täters

Der Mitarbeiter und eine Zeugin beschrieben den Täter als 1,80 bis 1,85 Meter groß und 35 Jahre alt. Er sprach gebrochenes Deutsch, trug ein schwarzes Cap, eine grüne Jacke und eine dunkle Hose. Vermutlich war er mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.