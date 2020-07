Einbruch in Itzehoe : Unbekannte steigen durch offenes Fenster in Haus in der Potthofstraße ein

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. von Delf Gravert

08. Juli 2020, 17:00 Uhr Itzehoe | In der Nacht zu Montag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Potthofstraße eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher zwischen 1.30 und 6 Uhr über ein auf Kipp stehendes Fenster ins Haus. Als die Täter Geräusche hörten, ergriffen sie offenbar die Flucht durch das Fenster. Ob etwas entwendet wurde, ist laut Polizei noch unklar. Der auf der Auffahrt stehende Audi des Bewohners wurde durch die Unbekannten ebenfalls beschädigt.

> Hinweise: 04821/6020.

