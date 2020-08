Duo schlägt zu : Unbekannte stehlen Handtasche in Itzehoer Parkanlage

Die Fahndung verlief bisher ergebnislos.

17. August 2020, 09:54 Uhr

Itzehoe | Es ging ganz schnell: Unbekannte haben am Freitag einer Fußgängerin ihre Handtasche gestohlen. Die Itzehoerin war um 9.20 Uhr in den Parkanlagen am Wochenmarktplatz in der Schumacherallee unterwegs. Von hinten kamen ein Radfahrer und ein Fußgänger und entwendeten mit einem Griff die Tasche der 55-Jährigen, die sie über der Schulter trug. „Das Duo flüchtete in Richtung der Malzmüllerwiesen, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ“, schildert Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Nach Angaben des Opfers hatten beide Täter ein „ausländisches, arabisches Aussehen“ und waren etwas kräftiger. Der Fahrradfahrer war etwa 16 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hatte auffällig große Augen und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Sein Komplize war rund 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und trug dunkle Kleidung.

Zeugenhinweise an die Polizei unter 04821/6020.