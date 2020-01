Vandalismus in Itzehoe : Unbekannte sprengen Briefkästen und Automaten

Die Bilanz von Polizei und Feuerwehr fällt für die Kreisstadt Itzehoe überwiegend ruhig aus.

von Delf Gravert

01. Januar 2020, 14:26 Uhr

Itzehoe/Dägeling | Etwas ruhiger als in den Vorjahren verlief die Silvesternacht für Polizei und Feuerwehr – zumindest nach der Zahl der Einsätze. Trotzdem gab es in der Kreisstadt mehrere Silvester-typische Anlässe, die die Einsatzkräfte im Laufe der Nacht beschäftigten.

In der Hohen Straße erwischten Polizeibeamte gegen 1 Uhr zwei junge Männer im Alter von 15 und 23 Jahren dabei, wie sie Zigaretten aus einem offenbar mit Böllern gesprengten Automaten stahlen. Laut Polizeisprecherin Merle Neufeld werden sich beide wegen Diebstahls verantworten müssen. Die Polizei macht sie aber nicht für die massiven Schäden an dem Automaten verantwortlich. Deren Verursacher ist laut Neufeld noch unbekannt. Die Beamten suchen Zeugen.

Das gilt auch für zwei weitere Fälle von Vandalismus mit Böllern. In der Großen Paaschburg wurde in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers vor der Auguste-Viktoria-Schule ein Briefkasten gesprengt. Rund 200 Postsendungen „flogen durch die Luft“, so die Polizeisprecherin. Sie machte keine Angaben dazu, ob die Briefe noch zugestellt werden können. Geringer war der Schaden dagegen in Dägeling. Dort wurde in der Straße Im Ring ebenfalls ein Briefkasten in die Luft gejagt. Er enthielt laut Neufeld aber nur drei Briefe.

Unklar ist noch die Ursache für den Brand eines Altkleidercontainers in der Emil-von-Bering-Straße in Itzehoe. Brandstiftung durch Feuerwerkskörper ist bei dem gegen 23 Uhr ausgebrochenen Feuer nicht ausgeschlossen. Feuerwehrleute unter Atemschutz löschten den Brand.

Bereits am Silvestervormittag beschäftigte ein Verkehrsunfall Polizei und Rettungsdienst: Eine 22-jährige Autofahrerin nahm in der Großen Paaschburg einem 49-jährigen Mofa-Fahrer die Vorfahrt. Der Mann konnte dem Auto ausweichen, stürzte aber dabei, verletzte sich leicht und kam ins Klinikum, so Neufeld.



>Hinweise: 04821/6020.