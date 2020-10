Kriminalität in Itzehoe : Unbekannte brechen zwei Automaten auf

Am Wochenende sind gleich zwei Zigarettenautomaten im Stadtgebiet aufgebrochen worden.

27. Oktober 2020, 10:47 Uhr

Itzehoe | Hoher Sachschaden, Beute unklar: Zwei Zigarettenautomaten sind in der Nacht zum Sonntag aufgebrochen worden.

Bei einem Gerät im Bereich einer Bäckerei am Graf-Egbert-Ring wurde die Vorderseite aufgebrochen. Aus dem Inneren fehlten sämtliche Zigarettenschachteln und bis auf wenige Euro laut Polizei „vermutlich Einiges an Bargeld“. Der Sachschaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Automat wurde in der Alten Landstraße gegenüber der Hausnummer 54 aufgebrochen. Sämtliche Tabakwaren und das Bargeld wurden gestohlen. „Wie hoch der Wert des Diebesguts ist, ist auch in diesem Fall unklar – der Sachschaden dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Möglicherweise hätten die Täter zwischen 1.45 und 2 Uhr zugeschlagen: Eine Anwohnerin hörte verdächtige Geräusche und sah zwei dunkel gekleidete Personen, die sich von dem Automaten entfernten.



Hinweise: 04821/6020.

