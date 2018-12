Itzehoe : Umdenken statt Ablasshandel

Politik mehrheitlich gegen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten.

von Delf Gravert

02. Dezember 2018, 11:07 Uhr

Die Kreisstadt wird vorerst keinen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten bekommen. Mit deutlicher Mehrheit hat der Ausschuss für städtisches Leben sich gegen die Einrichtung einer Vollzeit-Stelle im Rathaus ausgesprochen. Lediglich Grüne und Linke sprachen sich dafür aus.

In der Debatte vor der Entscheidung machten alle Redner deutlich, dass sie die Rechte von Behinderten auf Teilhabe grundsätzlich stärken wollen. Für Otto Carstens (CDU) ist ein hauptamtlicher Beauftragter dafür aber nicht der richtige Weg. „Inklusion ist keine hauptamtliche Aufgabe, es ist unser aller Aufgabe“, so Carstens. Allen voran sei der Bürgermeister gefragt: „Ich erwarte, dass Inklusion im Rathaus Chefsache ist.“ Ein Umdenken in der Gesellschaft sei gefragt, nicht die Schaffung einer einzelnen Stelle. Geld in die Hand zu nehmen hätte in diesem Fall schnell etwas von einem „Ablasshandel“, sagte auch Bernd Wiggers (FDP).

Das sah Henning Wendt (Grüne) anders. Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichte die Kommunen Aktionspläne zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe aufzustellen. „Personelle Ressourcen sind in der Verwaltung für die Umsetzung der Konvention derzeit jedoch nicht vorhanden“, hatte die Verwaltung in der Sitzungsvorlage mitgeteilt. „Wir müssen die Verwaltung entlasten“, betonte Wendt. „Ein Behindertenbeauftragter, der mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt geht, wird seinen Tag schon sinnvoll füllen.“ Es müsse bei der Stadt eine Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung geben, sagte Klaudia Bahr (Linke). Diese fühlten sich nicht genug mitgenommen.

Letzteres könnte eventuell auch ein ehrenamtlicher Beauftragter leisten. Darüber wurde in der Sitzung nicht entschieden. Es soll zunächst in den Fraktionen beraten werden. Die Stadtverwaltung betonte auf Nachfrage, dass sie ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Inklusion unterstütze. Seit Jahren gebe es eine gute Zusammenarbeit mit der Gruppe „Agenda 21“, sagt Stadtsprecher Björn Dethlefs. Diese sei beispielsweise bei den Bemühungen der Stadt, den öffentlichen Raum barrierefreier zu gestalten, eingebunden. „Die Verwaltung – nicht nur in Person des Bürgermeisters – denkt den Inklusionsaspekt bei städtischen Projekten immer mit“, so Dethlefs. „Darüber hinaus reagiert die Verwaltung flexibel auf Anregungen aus der Bevölkerung und handelt gezielt.“