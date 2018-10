Uhlenspegel-Konzert

von nr

05. Oktober 2018, 10:25 Uhr

Detlev Uhle alias Uhlenspegel spielt morgen, 16 Uhr, im Kultur- und Bürgerhaus in Marne. Beim Café-Konzert singt er Lieder, Balladen, Schnurren und knüpft mit seinen Liedern an die Tradition der Folkmusik der vergangenen 50 Jahre an. Für alle Stile offen, spannt sich der Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart – von Walther von der Vogelweide bis zu den Beatles, vom plattdeutschen Volkslied bis zu Reinhard Mey. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an Amnesty International. In der Pause gibt es kostenlos Kaffee und Gebäck.