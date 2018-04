Feuerwehr Glückstadt : Übung mit Dummy und Spreizer

Schwerer Verkehrsunfall im Glückstädter Gewerbegebiet – lautete das Szenario für eine Feuerwehrübung.

von shz.de

24. April 2018, 05:10 Uhr

Wenn die Rettungsleitstelle meldet, dass sich an der Straßeneinmündung Beim Gießhaus/Der Keil – der einsamsten im gesamten Glückstädter Gewerbegebiet – ein schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten und eingeklemmten Personen ereignet habe, kann es sich eigentlich nur um eine Übung handeln. Und so ist es dann auch. Nachdem Matthias Traulsen zwei alte Autos von seinem ADAC-Abschleppwagen abgeladen und nach allen Regeln der Kunst „verunfallt“ hat, klettern Maike Mohr und Matthias Fedrowitz von der Feuerwehr Borsfleth als „Verletzte“ in den silberfarbenen BMW.

Derweil verstauen Glückstadts stellvertretender Wehrführer Sven Tießen und sein Zugführer Niels Fares einen 90 Kilo wiegenden Dummy als Verletzten-Attrappe in dem zweiten, auf der Seite liegenden Auto und lassen dann die auf der Feuerwache bereitstehenden Kräfte des ersten Löschzuges der Glückstädter Feuerwehr sowie den Rettungsdienst anrücken.

Man wolle sehen, ob und wie Feuerwehr sowie Rettungsdienst kommunizieren und wie sicher man miteinander umgehe, erklärt Tießen den Sinn der Übung. „Wichtig ist uns auch, ob man sich dabei aufgrund des Verletzungsmusters für eine Crash-, Sofort- oder für eine patientengerechte Rettung entscheidet“, verdeutlicht Niels Fares.

Dritter Beobachter ist Nils-Thorge Glöy von der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RkiSH). Der als Praxisanleiter unter anderem an der Ausbildungs-Rettungswache Glückstadt tätige Notfallsanitäter will sehen, wie Nico Köster und Joris Thießen mit der Unfallsituation umgehen. Beide absolvieren gerade ihre Ausbildung beim Rettungsdienst.

Während die beiden einen Einsatzhelm tragenden Notfallsanitäter in Spe ihren Rettungswagen abseits von der Unfallstelle abstellen und eine erste Sichtung der Verletzten vornehmen, checken die Feuerwehr-Gruppenführer Söhnke Krombach sowie Sönke Rix erst einmal die Lage. Dann heißt es „Zum Einsatz fertig“.

Vanessa Westphal ist bereits am BMW und kümmert sich um Maike Mohr. Feuerwehrmann Johannes Nehrung schlägt die Heckscheibe des auf der Seite liegenden Fahrzeuges ein und klettert als „Innenretter“ durch das Heckfenster zu dem im Sicherheitsgurt hängenden Dummy.

Inzwischen setzen Feuerwehrleute Rettungsschere und Spreizer ein, um an Matthias Fedrowitz im BMW heranzukommen. Nico Köster sitzt hinter dem Verletzten auf der Rückbank, während Joris Thießen den Fahrer durch die breite Öffnung der nicht mehr vorhandenen Fahrertür behandelt. Nach 45 Minuten ist dieser frei und wird mit vereinten Kräften aus dem Unfallfahrzeug gerettet.

Kurz darauf ist auch Maike Mohr aus dem Auto befreit und kann trotz angelegter Halskrause wieder lachen. Dem Dummy geht es dagegen nicht so gut. Seine Füße sind unter dem Pedal eingeklemmt. Während sich Einsatzkräfte redlich mühen, den „Sack“ mit hydraulischen Stempeln aus seiner misslichen Lage zu befreien, riecht es plötzlich nach verbranntem Gummi. „Feuer, Feuer“, ruft Söhnke Krombach. Tatsächlich züngeln Flammen am Auto, nachdem Sven Tießen mit einem Grillanzünder nachgeholfen hat. Ein Feuerwehrmann eilt mit dem Feuerlöscher herbei und bekämpft erfolgreich den gerade erst entstehenden „Motorbrand“.

Es ist bereits schummrig, als Niels Fares, Nils-Thorge Glöy und Sven Tießen das Übungsende verkünden und noch vor Ort zur Manöverkritik bitten. Einhellige Meinung der Verantwortlichen: Unterm Strich hat alles sehr gut geklappt.