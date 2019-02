Wasserschutzpolizei Brunsbüttel : Überladener Frachter in der Schleuse

76 Tonnen mehr Ladung als erlaubt: Der Frachter „Leo Trio“ musste Ladung löschen.

von nr

04. Februar 2019, 15:02 Uhr

Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel haben am Sonnabend den Frachter „Leo Trio“ einer Kontrolle unterzogen und dabei eine erhebliche Überladung festgestellt. Das mit 2510 Tonnen Kaliumnitrat (Kunstdünger) beladene Schiff lag auf seiner Reise von Hundested nach Sevilla in der Schleuse, als die Überprüfung begann. Da bereits während des Einlaufens des Schiffes erkennbar war, dass die „Leo Trio“ zu tief lag, führten die Polizisten Messungen des Freibords durch. Der Freibord ist die Höhe der Bordwand über der Wasseroberfläche. Der jahreszeitliche Mindestfreibord war um 9,4 Zentimeter unterschritten war, was einer Überladung von 76,5 Tonnen entsprach.

Weiterfahrverbot

Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft verhängte zunächst ein Weiterfahrverbot bis zum Löschen des zu viel geladenen Kunstdüngers und ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2400 Euro an. Ferner sollte das Schiff in Brunsbüttel einer Hafenstaatskontrolle auf mögliche Sicherheitsmängel unterzogen werden.