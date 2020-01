Raubtat in Itzehoe : Überfall auf Spielhalle in der Feldschmiede

Der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

von Delf Gravert

03. Januar 2020, 12:19 Uhr

Itzehoe | Mit einem Messer hat ein Räuber in einer Spielhalle in der Feldschmiede eine Angestellte bedroht und Bargeld von ihr gefordert. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Räuber die Spielhalle um kurz vor 2 Uhr in der Nacht zu Freitag. Er erbeutete einen dreistelligen Betrag aus der Kasse und floh zu Fuß in Richtung Kirchenstraße. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Beamten suchen nun Zeugen. Die Angestellte beschreibt den Täter als kleiner als 1,70 Meter. Er habe eine grüne Strickmütze, eine vermutlich grüne Bomberjacke und einen schwarzen Rucksack getragen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Dies gilt insbesondere für einen Gast, der sich zur Tatzeit in der Spielhalle aufgehalten haben soll.



>Hinweise: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?