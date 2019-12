Polizeieinsatz in Itzehoe : Überfall am Abend

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

02. Dezember 2019, 13:33 Uhr

Itzehoe | Unbekannte haben am Freitagabend in der Straße Kogge einen 56-jährigen Itzehoer überfallen. Laut Polizei ging er gegen 19.45 Uhr durch die Straße in Sude-West, als ihn plötzlich zwei Männer angriffen und zu Boden brachten. Sie entrissen ihm seine Stofftasche – Angaben zum Inhalt machte die Polizei nicht – und flüchteten in Richtung Graf-Egbert-Ring. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Itzehoer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Täter werden als 1,70 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Einer von ihnen soll dunkle Oberbekleidung getragen haben.

