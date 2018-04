Kreis Steinburg : Ü60-Power: Vier Frauen gründen eine Rockband

Sie sind über 60, kannten sich nicht, hatten keine Bühnenerfahrung: Jetzt sind sie die Band „Sterne der Nacht“.

von Volker Mehmel

27. April 2018, 22:17 Uhr

Ein ungewöhnliches Musikprojekt geht in die heiße Phase: Im Kulturhaus Wilster bereiten sich drei Frauen aus Itzehoe und eine Glückstädterin auf ihre große Konzert-Premiere am 4. und 5. Mai vor.

Bis vor einem halben Jahr hatten sie nur eines gemeinsam: Sie sind alle älter als 60 Jahre. Sie kannten sich nicht, standen nie zuvor auf einer Bühne und hatten mit Gesang und Instrumenten nichts am Hut. Im Kulturhaus beweisen Telse Hahn-Jüchter, Regina Marie Kankel, Karin Warns-Schröder und Annkatrin Frank nun, was man mit Mut und gutem Coaching auch im Alter zwischen 60 und 70 noch alles auf die Beine stellen kann – als „Sterne der Nacht“.

Die vier Frauen waren im vergangenen Jahr einem Aufruf des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages gefolgt. Nach einer ersten vorsichtigen Annäherung fanden sie Geschmack an dem Projekt. Die Geschichte: Vier Frauen treffen sich und beschließen, dass sie in ihrem Leben noch einmal etwas Neues anpacken wollen. Sie gründen eine Rockband. „Das ist eine echte Herausforderung“, sagt der Chef des Wilsteraner Kulturhauses, Anton Brade: „Es ist die Geschichte von vier Frauen, die sich einen Traum erfüllen wollen. Und irgendwie entspricht das ja auch der Wirklichkeit.“

Zur Zeit laufen die letzten, intensiven Proben. „Das ist schon viel, was man im Kopf haben muss. Da merkt man erst, was Profis leisten“, sagt Regina Marie Kankel und kämpft mit Textelementen bei gleichzeitiger Koordination der Bewegungen. Die Probe startet aber erst einmal mit Lockerungsübungen und dem Singen der Tonleiter. Zum Aufwärmen. Dann sind die Frauen ganz schnell im Thema. „Hier sind wir“, stimmt unüberhörbar Telse Hahn-Jüchter einen Refrain an und meistert dabei gleichzeitig einige Akkorde auf der ungewohnten E-Gitarre.

Foto: „Sterne der Nacht“

Annkatrin Frank gibt am Schlagzeug gemeinsam mit Karin Warns-Schröder am Bass den Rhythmus vor, während sich die Vierte in der Runde auf ihre Texte konzentriert. Die stammen übrigens zum großen Teil auch noch aus eigener Feder. Die Musik steuerte Anton Brade bei.

Daneben wird es noch diverse Coverstücke mit eigenen Texten geben. „Sicherheit kommt beim Üben“, beruhigt Brade zwischendurch und fordert gleichzeitig: „Jetzt noch mal mit mehr Power“.

Beim nächsten Stück bekommt Regina Marie Kankel ein Kopfmikrofon verpasst, das immer wieder mit ihrem Hörgerät kollidiert. „Man kommt sich vor wie Janet Jackson“, kommentiert die Itzehoerin schmunzelnd und legt auch gleich wieder los. „Immer zum Publikum hinwenden“, ruft Brade.

Bei Musik und Theater allein lassen es die vier Frauen aber nicht bewenden. Für ihre Auftritte werden sie von einer professionellen Maskenbildnerin in heiße Rockladys verwandelt. Und ein langes Wochenende verbrachten sie in Berlin bei Aufnahmen in einem Tonstudio. Um die Bewegungen auf der Bühne zu optimieren, wurden die Damen in der Hauptstadt außerdem noch an der Flying Steps Academy trainiert.

„Ich spür’ die Kraft, ich weiß was ich kann“, stimmt das Quartett das nächste Stück an. Mit ihrer Ü60-Power wollen die vier Frauen auch ihr Publikum überzeugen, vielleicht sogar auf eine kleine Tour durch den Norden des Landes ziehen. Und die Musik der „Sterne der Nacht“ soll es demnächst auch als Download geben. Bei der Probe legen sie gleich wieder los: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Konzerte: 4.,5.,11.,12., 25.-27. Mai im Kulturhaus Wilster. Eine kleine Tour durchs Land ist in Planung.