Gewerbeverein Wacken : Udo Bartels behält Vorsitz

Eigentlich wollte er das Amt schon an den Nagel hängen. Doch nun macht Udo Bartels erstmal weiter.

von shz.de

13. Mai 2019, 15:22 Uhr

Wacken | Eigentlich hatte Udo Bartels schon vor zwei Wahlperioden für sich entschieden, den Posten als Vorsitzender des Gewerbevereins Wacken und Umgebung abzugeben. Auf der Jahresversammlung aber ließ er sich nochmals überreden weiterzumachen, nachdem die Mitglieder auf Wiederwahl plädierten.

„Es macht auf einmal wieder richtig Spaß – deshalb mache ich weiter“, betonte Bartels und blickte auf zurückliegende und erfolgreich durchgeführte Aktivitäten zurück.

Erfolgreiche Veranstaltungen

Besonders hervor hob er dabei das Weihnachtspreisausschreiben und den Weihnachtstreff, der erstmals nicht vom Gewerbeverein ausgerichtet wurde. Vielmehr habe sich der Verein an „Wacken punscht“ von ICS und Battle Merchant beteiligt. Diese Aktivität wäre so erfolgreich gewesen, dass sich der Gewerbeverein auch in diesem Jahr wieder beteiligen werde, kündigte Bartels an.

Bei den anschließenden Wahlen wurden neben Udo Bartels auch Philipp Scheill und Ralf Dunker als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Für den Posten des zweiten Vorsitzenden konnte Antonio Julia Allen gewonnen werden.