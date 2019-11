Typisch italienisch – Götz Alsmann kommt

Avatar_shz von nr

18. November 2019, 11:49 Uhr

Itzehoe | Die GötzAlsmann-Band war in Paris, sie war am Broadway – und jetzt? Jetzt war sie in Rom. Das dort produzierte neue Album präsentieren die Musiker am Donnerstag, 21. November, um 20 Uhr im Theater Itzehoe.

Götz Alsmann und seine Band spielen ganz individuelle Fassungen unvergänglicher italienischer Evergreens. Der von zahllosen Tonträgern und Tausenden von Konzerten bekannte Sound der Gruppe, angesiedelt zwischen Swing, Exotica und latein-amerikanischen Rhythmen, geht eine fruchtbare Verbindung ein mit den Canzone-Klassikern von Fred Buscaglione bis Adriano Celentano, von Renato Carosone bis Marino Marini.