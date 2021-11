Fussball-Verbandsliga West : TuS Krempe verliert trotz starker Abwehrleistung in Kaltenkirchen

Die Steinburger halten lange ein Remis beim Spitzenreiter.

Krempe | Trotz einer starken Defensivleistung musste TuS Krempe bei der Kaltenkirchener TS in der Fußball-Verbandsliga West eine 0:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Im ersten Durchgang schadlos In der ersten Halbzeit zogen sich die Kremper durchaus achtbar aus der Affäre und nahmen beim favorisierten Tabellenführer ein torloses Unentschieden in die Pause. Brandt ...

