2. Faustball-Bundesliga Ost Männer : TSV Lola kann noch auf den Aufstieg hoffen

Nach Sieg und Niederlage in Berlin entscheidet nun die Partie gegen Kaulsdorf über Rang zwei.

Sieg und Niederlage für die Faustball-Männer des TSV Lola am vorletzten Spieltag in Berlin: Gegen die bisher ungeschlagene Berliner Turnerschaft gab es ein 0:3 (9:11, 6:11, 3:11), den VfK Berlin II besiegten die Hohenlockstedter dagegen mit 3:0 (11:9, 11:1, 11:7). Berliner TS klarer Favorit In der ersten Begegnung gegen die Berliner Turnerschaft ...

