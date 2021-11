Tischtennis-Landesliga Süd Männer : TSV Lola gewinnt das Derby gegen SC Itzehoe

Das Landesliga-Team des SCI bleibt auch im zweiten Spiel sieglos.

Hohenlockstedt | Im Derby in der Tischtennis-Landesliga gelang dem TSV Lola gegen den SC Itzehoe in den Doppeln ein Traumstart durch den 3:0-Sieg von Swen Stohrer / Pawel Szmytke gegen Jörg Hubrich / Peer-Olaf Reich. Spitzenspieler Christian Herrendörfer holte weitere entscheidende Fünf-Satz-Siege im Doppel an der Seite von Lukas Ruß und im Einzel gegen Reich und Hubr...

