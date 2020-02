Sportlerehrung in Hohenlockstedt : TSV Lola ehrt älteste Mitglieder

Seine treuesten Sportler hat der TSV Lola in Hohenlockstedt zum Feiern eingeladen – unter ihnen Ursel Kreuzmann (76) seit 74 Jahren im Verein.

02. Februar 2020, 13:40 Uhr

Hohenlockstedt | Es ist guter Brauch beim TSV Lola, dass der Vorstand zu Beginn eines neuen Jahres die ältesten Mitglieder ehrt. Eingeladen waren Frauen und Männer, die mindestens 80 Jahre alt sind beziehungsweise dem Verein 65 Jahre und länger angehören. Von den 23 Senioren, die dieses Mal anwesend waren, sind noch 17 im Bereich Faustball, Gymnastik, Fitness, Jedermannsport oder Skifahren aktiv.

Für die vielen Jahre der Treue bedankte sich Vereinsvorsitzender Rolf Gerhards: „Ihr habt das Fundament gelegt, auf dem der Verein heute noch sicher steht.“ Er machte deutlich, dass der Verein sowohl die Breite als auch die Leistungsspitze fördert, beides gehöre zusammen.

ZITAT Dieser Spagat ist uns gelungen. Rolf Gerhards, Vorsitzender TSV Lola

Ein Beweis dafür: Dem deutschen Faustball-Nationalteam (U18), das im Juli vergangenen Jahres in Hohenlockstedt den Europameistertitel gewann, gehörten mit Kjell Butzke und Hannes Himmelhan zwei Spieler des TSV Lola an. Zudem holte sich Louisa Kähler den Titel einer Norddeutschen Meisterin im Diskuswerfen für die Altersklasse W15, und der Seniorensportler Werner Kreuzmann holte sich den Landestitel im turnerischen Mehrkampf. Darüber hinaus wurden innerhalb des Clubs zahlreiche Sparten mit Angehörigen aller Altersklassen gefördert, denen es in erster Linie um Körperertüchtigung und sinnvolle Freizeitgestaltung auf unterschiedlichsten Ebenen geht. Deshalb: „Der Verein bleibt familiär“, bekräftigte der Vorsitzende.

Finanzen erlauben verschiedene Aktivitäten

Dankbar äußerte sich Rolf Gerhards darüber, dass sich der Verein aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten in die Lage versetzen konnte, mehrere Projekte zu realisieren: Ausrichtung der kontinentalen Meisterschaften im Faustball, Förderung des Zweitliga-Faustballteams, Sanierung der Vereinszelte und des Fitnesscenters.

Ursel Kreuzmann (76) ist seit 74 Jahren im Verein

Unter den Gästen befand sich mit Ursel Kreuzmann (76) ein Vereinsmitglied, das dem TSV Lola bereits seit 74 Jahren angehört. Ihre Passion sei das Turnen. Zuletzt aktiv war sie auf Kreisebene und davor auch im Bereich des Elbgaus, dem nach dem Zweiten Weltkrieg die Kreise Pinneberg und Steinburg zugeordnet waren. „Trainiert haben wir bei Heinz Utrecht, der auch dem Bundesligateam vom ETSV Gut-Heil Itzehoe angehört hatte. Mein liebstes Gerät war der Stufenbarren“, berichtete Kreuzmann, die den Weg von Springhoe zum Training nach Hohenlockstedt mit dem Fahrrad zurückgelegt hatte.

ZITAT Drei Mal pro Woche haben wir damals trainiert. Für mich war das Spaß. Wir Turngruppenmitglieder waren freundschaftlich miteinander verbunden. Ursel Kreuzmann, Turnerin

Nach dem Abitur studierte sie in den Vereinigten Staaten. An ihrem College bekam sie einen Schlüssel für die Turnhalle, doch an Turnen war nicht zu denken. „Es gab keinen Trainer. Das Turnen ist in den USA von deutschen Auswanderern ins Leben gerufen worden, doch an meinem College war die Sportart unbekannt. Damit brach für mich alles zusammen.“ Erst 1975 zog es Kreuzmann wieder in die Turnhalle. „Aber nicht als Aktive.“

Sportlerin unterstützt beim Kinderturnen

Unterstützt hätte sie aber die Übungsleiterin beim Kleinkinderturnen. Heute besucht sie zwei Mal pro Woche das Fitnessstudio in der Finnischen Allee. Dass Sport verbindet, kann Ursel Kreuzmann bestätigen: „Meinen Mann habe ich in der Turnhalle kennen gelernt.“