2. Faustball-Bundesliga Ost Männer : TSV Lola darf um Aufstieg in die 1. Liga kämpfen

Mit zwei deutlichen Siegen qualifizieren sich die Hohenlockstedter am letzten Spieltag.

Am letzten Spieltag der Faustball-Bundesliga Ost brauchten die Männer des TSV LoLa in Berlin zwei Siege, um die Aufstiegsspiele in Liga eins zu erreichen. Das gelang: Sowohl gegen SV Lok Rangsdorf (11:0, 11:4, 11:7) als auch gegen den direkten Konkurrenten SG Stern Kaulsdorf (11:7, 11:4, 11:7) gewann das Team von Trainer Marcus Himmelhan klar mit...

