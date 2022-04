Fußball-Landesliga Holstein : TSV Lägerdorf mit Arbeitssieg über TSV Travemünde

Allerdings tun sich die Schützlinge von Lägerdorfs Coach Jörn Skottke auf eigenem Platz ziemlich schwer. Mit seinem späten Treffer ist der eingewechselte Marvin Peter der Mann des Tages.

Lägerdorf | Mit einem schwer erkämpften 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Travemünde startete Fußball-Landesligist TSV Lägerdorf in seine Serie von fünf Heimspielen in Folge bis zum Serienende. Vor den Toren tut sich wenig Es war allerdings schwere Kost, die beide Teams den knapp 100 Zuschauern an der Breitenburger Straße anboten. Es tat sich wenig vor beiden Toren. ...

