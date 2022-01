Fußball-Kreisliga Süd-West : TSV Lägerdorf II will junge Spieler weiter fördern

Trainer Mirco Dittmann lobt die gute Balance zwischen jungen und erfahrenen Spielern.

Lägerdorf | Die zweite Mannschaft des TSV Lägerdorf spielte im ersten Teil der Serie 2021/22 in der Fußball-Kreisliga West eine überzeugende Rolle und ging als Tabellendritter hinter Alemannia Wilster und Fortuna Glückstadt in die Winterpause. In 13 Begegnungen erzielte das Team von Trainer Mirco Dittmann acht Siege bei fünf Niederlagen und buchte damit 24 Zähler...

