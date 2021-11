Fussball-Verbandsliga West : TSV Heiligenstedten erwartet VfR Horst zum Derby

Auch VfL Kellinghusen hat Heimrecht, TuS Krempe und FC Reher/Puls müssen reisen.

Heiligenstedten | Zum Rückrunden-Auftakt steht in der Fußball-Verbandsliga West am Sonnabend das Derby zwischen dem TSV Heiligenstedten und dem VfR Horst auf dem Programm. Dithmarscher Kontrahenten haben der FC Reher/Puls (in Marne), TuS Krempe (bei Holstein-West) und der VfL Kellinghusen (gegen den Heider SV II) als Gegner. TSV Heiligenstedten – VfR Horst (Sbd. 14.30 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.