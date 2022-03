Fussball-Kreisliga Süd-West : TSV Brokstedt startet gegen Fortuna Glückstadt sein Nachholprogramm

Im ersten von vier Nachholspielen haben es die Brokstedter mit dem Tabellenzweiten zu tun. Allerdings hat der TSV einige Ausfälle zu beklagen.

Brokstedt | Der Start ins Nachholprogramm in der Fußball-Kreisliga Süd-West soll am Sonnabend in Brokstedt stattfinden. Angesetzt ist die Partie des aktuellen Tabellenachten (11 Punkte) gegen den Zweiten Fortuna Glückstadt (25) – Anpfiff ist um 14 Uhr. „Wir haben zwar einige Ausfälle zu beklagen, aber wir möchten spielen.“ „Wir haben zwar einige Ausfälle zu bek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.