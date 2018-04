Buchvorstellung in Burg : Trümmertorte trifft auf Irish Coffee

Die Autorin Marion Kiesewetter stellt in Burg den neuen Band ihrer Cafébuch-Reihe vor und hat dabei auch einige Dithmarscher Cafés besucht.

von Sabine Kolz

22. April 2018, 16:00 Uhr

Ihr erstes Kochbuch brachte Marion Kiesewetter 1995 heraus, über die besten Krabbengerichte. Als Tochter eines Hamburger Krabben-Großhändlers kein ungewöhnliches Thema, das aber ein voller Erfolg wurde. Mittlerweile hat die Autorin, Schauspielerin und Fernseh-Köchin zahlreiche Bücher mit den unterschiedlichsten Rezepten auf den Markt gebracht. In Burg stellte sie jetzt das Buch „Süßes zum Anbeißen“ vor – wie immer mit Rezepten zum Nachbacken. Es ist der 10. Band ihrer Cafébuch-Reihe, in dem Kiesewetter zehn gemütliche Cafés aus ganz Schleswig-Holstein präsentiert und zusätzlich das Rezept der „Jubiläumstorte“ ihrer Tochter Kathrin veröffentlicht, die das Titelbild des Buches schmückt.

Kiesewetter besucht mit ihrem Fotografenteam Hans Dieter Kellner und Ursula Sonnenberg die Cafés, manchmal Geheimtipps, die ihr zugesteckt werden, die sie zufällig findet oder die sich auch bei ihr melden, um auf sich aufmerksam zu machen. So wie das Café Katchen, das im vergangenen Jahr in Brunsbüttel, Soesmenhusen direkt am Deich, eröffnet hat. In der kleinen Reetdachkate werden unter anderem „Vulkan-Törtchen“, „Spekulatius-Tiramisu“ oder „Avocado-Beeren-Törtchen“ serviert. Im Burger Fährhaus, direkt am Nord-Ostsee-Kanal gelegen, mit Blick auf große Schiffe vom Kaffeegarten aus, warten „Schoko-Amaretto-Torte“ oder „Florentiner-Nusstorte“ zum „Irish-Coffee“ auf die Gäste.

„Ich wollte damals nicht das 1500. Kochbuch schreiben, ich wollte etwas Informatives, was die Leute auch lesen wollen, machen“, erzählt die Autorin.

Mittlerweile hat die Reihe Kultstatus. „Viele Leser planen ihre Ausflugstouren nach meinen Büchern“, freut sich Marion Kiesewetter über den Erfolg. Um in ihre Bücher zu kommen, müssen die Torten und Kuchen, das Ambiente und Flair stimmen. So war es offenbar in Westerdeichstrich im Café am Wehl. Mit Blick auf die historische Mühle und den See genießen die Besucher hier die „Weintraubentorte“, „Wattquatsch“ (Mürbeteig mit Beeren im Glas) oder den traditionellen „Kalten Hund“ (Butterkekse in Schokoladencreme). Von Ratzeburg bis Flensburg und Fehmarn führt die Tour de Café und überall gibt es viel Interessantes zu entdecken. Auch darauf weist Marion Kiesetter in ihrem Buch hin. Sie dankte vor allem den Café-Betreibern: „Sie haben uns ihre Rezepte anvertraut, vielen Dank.“



>Das Buch „Süßes zum Anbeißen“ ist unter der ISBN Nr. 978-3-8042-1476-7 für 14,95 Euro im Buchhandel erhältlich.