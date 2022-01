3. Tischtennis-Bundesliga Damen : Trotz vieler Fragezeichen: VfL Kellinghusen verstärkt sich

Im Tischtennis wird über Pause nachgedacht: Störstädterinnen müssen dennoch am Sonnabend bei Hannover 96 antreten

07. Januar 2022, 15:00 Uhr

KELLINGHUSEN | Auch im Tischtennissport geht es mit vielen Fragezeichen ins neue Kalenderjahr, quer durch alle Ligen. Auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene konnte bis auf ganz wenige Ausnahmen immerhin die Vorrunde komplett ausgespielt werden, womit das erste Minimalziel schon einmal erreicht wurde.

Weitsichtige Planung

Begünstigt wurde dies dadurch, dass durch eine weitsichtige Planung jedenfalls in den Kreis- und Bezirks-Staffeln schon Ende November die „Herbstmeister“ gekürt werden konnten.

Meinungen kontrovers

Wie es vor dem Hintergrund von „2Gplus“, das ab kommender Woche auch in Schleswig-Holstein Einzug im Sport halten soll, weitergehen wird, bleibt mit Spannung abzuwarten. Die Meinungen an der Basis sind durchaus kontrovers, waren aber bislang sehr sachlich und zielführend. Mit „2Gplus“ wird die Diskussion aber sicherlich noch einmal neu aufflammen.

TTVSH-Präsidium entscheidet

Entscheidendes Gremium ist grundsätzlich in diesen Zeiten das vierköpfige Präsidium des TTV Schleswig-Holstein, das zuletzt schon Mitte Dezember den Kreisen und Bezirken noch freie Hand eingeräumt hat, mit der Rückrunde möglicherweise später zu starten und dann die Punktspielserie vielleicht bis in den Mai zu verlängern. Nun wird der Entscheidungsdruck aber sicherlich noch einmal größer, da sowohl der Aufwand für alle Aktiven durch die „2Gplus-Regelung“ als auch das Ansteckungsrisiko durch die Omicron-Variante massiv ansteigen.

Gibt es eine Spielpause?

Ob der TTVSH dem Beispiel anderer Fach-Verbände, wie z. B. dem Handball-Verband, folgen und „von oben“ eine Spielpause für alle Bereiche und Wettbewerbsformen aussprechen wird, darf mit Spannung abgewartet werden. Zumindest an der Westküste würden wohl ansonsten die Entscheidungsträger des Bezirks und der Kreise zur Causa „Rückrundenstart“ zeitnah eine Entscheidung in Eigenregie herbeiführen – wie auch immer sie dann aussehen mag.

Komplizierte Lage für VfL

Noch etwas komplizierter sieht die Situation für die in der 3. Bundesliga agierenden Damen des VfL Kellinghusen aus. Hier hat sich der DTTB auf die Fahne geschrieben, bis zum 31. Januar zunächst einmal die Vorrunde in „trockene Tücher“ zu bekommen, damit die Spielzeit überhaupt irgendwie gewertet werden kann. Lediglich vier von zehn Teams konnten bislang alle Spiele der ersten Saisonhälfte absolvieren.

Nur ein Nachholspiel

Bei den Kellinghusenerinnen steht „nur“ noch das Nachholspiel bei Hannover 96 aus. Andere Vereine trifft es da schon ärger, wie z. B. die TTF Großburgwedel, die erst sechs Spiele über die Bühne brachte. Für das VfL-Gastspiel in Hannover ließ sich nur der heutige Sonnabend als einziger möglicher Termin finden.

Nord-Duell abgesetzt

Dies hatte zur Folge, dass das eigentlich vorgesehene Nord-Duell gegen den SC Poppenbüttel vom Spielleiter abgesetzt werden musste – Nachholspiele haben in den heutigen Zeiten nun mal Vorrang.

Umfrage in 3. Liga

Ansonsten beurteilte die Mehrzahl der Vereinsvertreter in einer Umfrage, die vom Ligasprecher in dieser Woche verschickt wurde, die Lage eher skeptisch, da sie aufgrund verschiedener Faktoren erhebliche Wettbewerbsverzerrungen befürchten. Das Fazit daraus: Die Saison so schnell wie möglich abbrechen und die ausstehenden Vorrundenpartien im März oder April nachholen. Einheitlich ist das Meinungsbild aber nicht und was das DTTB-Präsidium entscheiden wird, ist momentan noch nicht absehbar.

Personelle Ergänzung

Um für alle Unwägbarkeiten gewappnet zu sein, haben sich die Störstädterinnen zur Rückrunde noch einmal personell ergänzt. Aufgrund der langwierigen Erkrankung von Alina Novosad entschieden sich das verbliebene Stammquartett und die Mannschaftsleitung dazu, nach einer weiteren Spielerin Ausschau zu halten, die in der 18-jährigen Mariia Kurishchenko gefunden wurde. Die ukrainische Nationalspielerin wurde hinter dem Spitzenduo Katia Baravok und Galila Nasser eingereiht und könnte für die Steinburgerinnen noch ein wichtiges Trumpfass sein, um das Saisonziel „frühzeitiger Klassenerhalt“ möglichst stressfrei zu erreichen.

Kein Ruhepolster

Mit derzeit 8:8 ist die Ausgangsposition gut, aber noch lange kein Ruhepolster, da sich die am Tabellenende positionierten Mannschaften ebenfalls verstärkt haben – es sei denn, „Corona“ sorgt für den dritten vorzeitigen Saisonabbruch in Folge; dann hätten die VfLerinnen schon frühzeitig ihre Schäfchen im Trockenen.

