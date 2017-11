Haushaltsberatungen in Ecklak : Trotz Loch im Haushalt noch gut bei Kasse

vergrößern 1 von 2 Foto: Schwarck 1 von 2

von Jochen Schwarck

erstellt am 20.Nov.2017

Die Gemeinde Ecklak rechnet im kommenden Jahr 2018 mit einem Haushaltsfehlbetrag von 24 900 Euro. Dennoch sahen die Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Sitzung keinen Anlass, an der Steuerschraube zu drehen. Die erst mit dem Haushaltsplan 2016 gesenkten Hebesätze bleiben mit 320 Prozent für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen), 330 Prozent für die Grundsteuer B (Wohngrundstücke) und 340 Prozent für die Gewerbesteuer unverändert.

Der Haushalt wurde von der Ortspolitikern einstimmig mit einem Volumen von über einer halben Million Euro verabschiedet. Investitionen plant die Gemeinde in Höhe von 166 500 Euro. Größte Einzelposten sind 60 000 Euro für den Ausbau des Schötenweges, 80 000 Euro für die Bezuschussung der Bürger an den Kosten für den Breitbandanschluss und 20 000 Euro für Erd- und Pflasterarbeiten für die Sanierung des Außenbereichs beim Feuerwehrhaus und „Ecklaker Krug“. Die Investitionen bereiten der Gemeinde keine Probleme. Dazu Bürgermeister Heino Evers: „Wir haben noch ein gutes Finanzpolster in den Rücklagen.“ Es wird zum Jahresende 2017 mit gut 580 000 Euro beziffert. Übrigens: Die Einwohnerzahl der Gemeinde ist seit vier Jahren mit 307 unverändert geblieben.

Wenige Tage zuvor war der Bau- und Wegeausschuss unter Vorsitz von Gemeindevertreter Harald Jensen zu einer öffentlichen Sitzung an gleicher Stelle zusammengekommen. Bei einer Ortsbegehung stellte der Ausschuss fest, dass im Eschen- und im Schötenweg Baumwurzeln in Teilbereichen die Fahrbahn hochdrücken. Der Bauausschuss sprach sogar von einer „Untätigkeit des Wegeunterhaltungsverbandes“, wodurch es erst durch Unterlassung zu den schweren Schäden gekommen sei. Wenn jetzt ein Grundausbau nötig werde, kämen auf die Gemeinde „vermeidbare Kosten“ zu, bedauerte Bürgermeister Heino Evers.

Der Bürgermeister wies zum wiederholten Male auf den schlechten Zustand der Landesstraße im Bereich der Gemeinde Ecklak hin. Dazu wurde schon vor Monaten eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h eingerichtet. Der Landesbetrieb Straßenbau will jetzt an drei besonders gravierenden Stellen die Schadensstellen verfüllen – ein Tropfen auf den heißen Stein. Bemühungen der Gemeinde, eine Grundsanierung der Straße vorzunehmen, seien bisher erfolglos geblieben, bedauerte der Bürgermeister.