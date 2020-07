Klinikum Itzehoe : Trotz Corona: Itzehoer Krankenhaus wieder weitgehend im Normalbetrieb

Operationen können wieder normal durchgeführt werden. Besuche bleiben vorerst eingeschränkt

von Delf Gravert

17. Juli 2020, 10:33 Uhr

Itzehoe | Wer dieser Tage das Klinikum Itzehoe besucht, kommt an Corona nicht vorbei: Masken sind, wie an vielen anderen Orten auch, Pflicht und überall weisen diverse Schilder auf die besonderen Verhaltensregeln zur Eindämmung des Virus hin. Doch abgesehen davon spielt die Pandemie im Klinik-Alltag im Moment keine bestimmende Rolle mehr. „Wir sind wieder im Normalbetrieb“, sagt der Ärztliche Direktor Michael Kappus. Sollte aber eine zweite Welle von Erkrankungen drohen, könne das Krankenhaus schnell reagieren.

Seit mehreren Wochen wurde im Klinikum kein mit dem Coronavirus infizierter Patient mehr behandelt, berichtet Kappus. 24 Menschen mussten in den ersten Monaten nach Ausbruch der Pandemie behandelt werden, einige davon auch intensiv-medizinisch. Inzwischen werden keine Plätze auf der Intensivstation mehr extra für Corona-Patienten frei gehalten. Wegen der im Moment sehr niedrigen Fallzahlen werde das vom Gesundheitsministerium in Kiel nicht mehr vorgeschrieben. „Wir können unsere Kapazitäten wieder ganz normal einsetzen“, sagt Kappus.

Das bedeutet, dass auch Operationen wieder in normalem Umfang durchgeführt werden können. Die während der ersten Phase der Corona-Pandemie aufgeschobenen Eingriffe seien inzwischen größtenteils nachgeholt worden, sagt Kappus. Das Klinikum schiebe, anders als andere Krankenhäuser, keinen Berg von unerledigten Operationen vor sich her.

Auch wenn die Corona-Maßnahmen zurückgefahren wurden, droht keine Versorgungslücke für den Fall einer zweiten Welle von Infektionen, sagt Kappus. Denn die Kapazitäten könnten sehr schnell wieder aufgebaut werden. „Alles ist vorhanden“, sagt Kappus mit Blick auf Personal und Material. Unter anderem wurden seit dem Frühjahr zusätzliche Beatmungsgeräte geliefert. Da bei Covid-19 die schweren Verläufe in aller Regel erst nach frühestens einer Woche auftreten, sei bei einem Anstieg der Fallzahlen genügend Zeit, sich vorzubereiten, sagt der Ärztliche Direktor.

Sorge bereitet den Medizinern am Klinikum im Moment aber noch eine indirekte Auswirkung der Pandemie. „Wir hören leider immer wieder von Menschen, die zu Untersuchungen kommen, dass sie eigentlich schon früher kommen wollten, aber Angst hatten, sich bei uns anzustecken“, sagt Kappus. Dies kann gefährliche Folgen haben, wenn beispielsweise ein Krebsverdacht zu spät abgeklärt und eine ernste Erkrankung deshalb zu spät behandelt wird. „Die Furcht vor Ansteckung ist sachlich unbegründet“, stellt Kappus klar. Das Klinikum sei aufgrund der hohen Hygienestandards und der ständigen Überprüfung gerade ein besonders sicherer Ort in der Pandemie.

Denn auch wenn inzwischen wieder der Alltag eingekehrt ist, wird ein großer Aufwand betrieben, um die unbemerkte Einschleppung des Coronavirus möglichst zu verhindern. So wird zum Beispiel jeder Patient grundsätzlich vor der Aufnahme getestet. Wird ein positiv-getesteter Patient im Klinikum behandelt, so geschieht dies isoliert und unter höchsten Sicherheitsstandards.

Eingeschränkt bleibt bis auf weiteres die Regelung für Besuche. Pro Patient ist nur eine Stunde Besuch durch eine Person pro Tag erlaubt. Ausnahmen sind nur in begründeten Einzelfällen möglich. „Ich kann nachvollziehen, dass dies nicht bei jedem auf Begeisterung stößt“, sagt Kappus. Angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus in anderen Teilen der Welt und der nun begonnenen Reisezeit hält er die Beschränkung aber für absolut notwendig. „Wir sind bisher so gut durch diese Pandemie gekommen, weil die Menschen sich außerordentlich vernünftig verhalten haben“, sagt Kappus.

Das sei aber auch noch längere Zeit notwendig, erklärt der Mediziner. „Wir haben nach wie vor kein wirklich wirksames Medikament bei Covid-19 und wann ein Impfstoff zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten.“ Zudem gebe es Anzeichen dafür, dass auch eine überstandene Corona-Infektion keine anhaltende Immunität für die Betroffenen bedeute. Ob und wann die viel zitierte „Herdenimmunität“ erreicht werde, ist also ebenfalls unklar. Damit das Krankenhaus unter diesen Vorzeichen ein „Ort großer Sicherheit“ bleibe, gelte es, wachsam zu bleiben. Dies könne für den Einzelnen unter Umständen zu Einschränkungen oder längerer Wartezeit führen. „Wir bitten dafür um Verständnis“, sagt Kappus.