Wasser in Breitenberg-Nordoe : Trinkwasser seit 75 Jahren

Wasserverband Unteres Störgebiet feiert Jubiläum und Eröffnung seines neuen Betriebsgebäudes.

13. Oktober 2019, 15:34 Uhr

Breitenburg-Nordoe | Zwei Gründe zum Feiern hatte der Wasserverband Unteres Störgebiet. Mit über 130 Gästen feierte er am Sonnabend nicht nur sein 75-jähriges Bestehen, sondern auch die Einweihung seines neuen Betriebsgebäudes in Breitenburg-Nordoe mit großzügigen Büroräumen, einer geräumigen Fahrzeug- und Maschinenhalle, Werkstatt und Lager. Bereits im August hatte der bisher am Stadtmühlenweg in Wilster ansässige Verband seinen neuen Firmensitz bezogen.

Verbandsvorsteher Norbert Graf und Geschäftsführer Thomas Voß freuten sich über die große Gästeschar. „Zwei harte Jahre liegen hinter uns“, sagte Graf. Sie seien geprägt gewesen von Planungen, Bauphase, Umzug und der heutigen Einweihung. „Wir haben uns viel Mühe gegeben mit diesem Bau“, bestätigte der Verbandsvorsteher. Sein Dank galt der ausführenden Firma Schütt aus Landscheide, die das neue Gebäude innerhalb kürzester Zeit und im finanziell vertretbaren Rahmen erstellt habe.

Der besondere Gruß des Verbandsvorstehers galt den Amtsvorstehern der Ämter Breitenburg, Itzehoe-Land, Kremper- und Wilstermarsch und Schenefeld sowie den Bürgermeistern der heute 53 Gemeinden, die von seinem Verband mit Wasser versorgt werden.

„Wasser ist entscheidend für das Leben auf der Erde und der Zugang zu sauberem Grundwasser gilt als Menschenrecht“, betonte Geschäftsführer Thomas Voß. Dennoch litten ein Drittel der Menschen weltweit an Wassermangel. „Täglich sterben weltweit fast 1000 Kinder, weil ihnen sauberes Wasser fehlt“, bedauerte Voß.

Noch zu Kriegszeiten setzten sich erste Bürger aus der Wilstermarsch für den Aufbau einer Wasserversorgung für die ländliche Bevölkerung ein. Vor 75 Jahren, am 3. Mai 1944, wurde der Verband der Wassergenossenschaften Bahrenfleth, Beidenfleth und Wewelsfleth ins Leben gerufen, aus denen der heutige Wasserverband Unteres Störgebiet erwachsen ist, der 1946 seinen ersten Geschäftssitz in Beidenfleth bezog. Nach dem ersten Wasserliefervertrag mit Glückstadt schloss der Verband 1959 einen weiteren Vertrag mit den Stadtwerken Wilster ab. Schon ein Jahr später wurde der Hochbehälter am Geestrand in Kleve errichtet, der über ein Fassungsvermögen von 2000 Kubikmetern Wasser verfügt. Inzwischen wird der Trinkwasserbedarf für Brokdorf und vor allem für das dortige Kernkraftwerk aus den 1984 in Brokdorf-Landscheide fertiggestellten Reinwasserbehältern mit Trinkwasser gedeckt. Zu 25 Prozent beteiligt ist der Verband am Wasserwerk Wacken. 2009 folgten ein Wasserwerk auf dem früheren Kasernengelände in Nordoe sowie der Neubau des Wasserwerks in Kleve. „In der Wasserversorgung ist das Verbandsgebiet abgesteckt“, stellte Voß fest.

Anders sieht es bei der Abwasserbeseitigung aus, die 2006 als neue Aufgabe angepackt wurde. „Mittlerweile haben zehn Gemeinden diese Aufgabe an den Verband übertragen.“ Voß zeigte sich optimistisch, dass weitere Gemeinden folgen werden.

Wenn auch der Verband für die Zukunft gut aufgestellt sei, mache der Fachkräftebedarf durchaus Sorgen, schnitt Voß ein weiteres Thema an. Um künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein, werde der Verband zusätzlich den Ausbildungsberuf der Fachkraft für Abwassertechnik anbieten, um den Eigenbedarf zu decken.

Die Gratulanten zum 75. Verbandsgeburtstag waren vielfach dem Wunsch gefolgt, anstelle von Geschenken eine Spende für die Kita Nordoe zu überweisen. So hatte es auch Klaus Busch-Claussen getan, der die Glückwünsche des Nachbarverbandes Süderdithmarschen sowie des Landesverbandes der Wasser- und Bodenverbände aussprach.

Wilster stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Seddig bedauerte den Abzug des Wasserverbandes aus Wilster, freute sich aber auch darüber, dass mit einem anderen Investor dort jetzt etwas Neues entstehen werde. Guido Austen (Egeb) als Geschäftsführer des Wasserwerks Wacken lobte das harmonische Miteinander mit dem Verband Unteres Störgebiet. Gemeinsam sei man gut aufgestellt, um die Zukunft meistern zu können.

Nach dem offiziellen Teil hatten die Gäste Gelegenheit, die neuen Anlagen in Augenschein zu nehmen.