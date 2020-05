Polizei Itzehoe : Trickdiebe bestehlen Senior auf Discounter-Parkplatz

In der Straße Rotenbrook wurde einem 80-Jährigen die Bankkarte entwendet und anschließend Geld abgehoben.

26. Mai 2020, 17:09 Uhr

Itzehoe | Am Montag ist ein Senior in Itzehoe Opfer von gemeinschaftlich agierenden Dieben geworden. Um 12.15 Uhr packte der Mann auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße Rotenbrook Einkäufe in sein Auto.

Mit Flüssigkeit besprüht

Währenddessen besprühte eine vermutlich männliche Person seine Jacke im Vorbeigehen mit einer Flüssigkeit. Der 80-Jährige zog die Jacke aus und belud weiter sein Fahrzeug. Am Einkaufswagen-Unterstand bat ihn ein weitere Mann um einen Geldwechsel.

Am Dithmarscher Platz Geld abgehoben

Erst zu Hause bemerkte der Steinburger den Verlust seiner Bankkarte. Mit dieser erfolgte nur kurz nach den Begebenheiten auf dem Parkplatz ein Abheben von tausend Euro an einem Automaten am Dithmarscher Platz. Wann genau die Diebe die Karte entwendeten, konnte der Mann nicht nachvollziehen.

Polizei bittet um Hinweise

Laut dem Geschädigten waren die beiden Männer, mit denen er kurz redete, etwa 35 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und dunkel gekleidet. Beide hatten ein Baseballcap auf und sprachen gebrochenes Deutsch.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter 04821 / 6020 entgegen.